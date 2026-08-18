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Astrokeşif Kampı'nda Meteor Yağmuru Heyecanı

Astrokeşif Kampı'nda Meteor Yağmuru Heyecanı
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Gaziantep'te Dünya Gençlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Astrokeşif Kampı'nda öğrenciler, meteor yağmurunu gözlemleyerek astronomi alanında bilgi ve deneyim kazandı.

Gaziantep'te Dünya Gençlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Astrokeşif Kampı'nda öğrenciler, meteor yağmurunu gözlemleyerek astronomi alanında bilgi ve deneyim kazandı.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Genç AR-GE faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlik, Şahinbey ilçesindeki Yamaçtepe Bilim Kampı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, gece gökyüzünü gözlemleyerek meteor yağmurunu izledi.

Bilim ve doğayla iç içe gerçekleştirilen kamp ile gençlerin astronomiye ilgilerinin artırılması ve bilimsel meraklarının desteklenmesi amaçlandı.

Kaynak: AA
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