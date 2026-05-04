Gaziantep'te fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Gaziantep'te dün etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı hasar, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.

Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde çok sayıda iş yerinin tentesi fırtına nedeniyle çöktü.

Belediye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle kaldırım ve yollara savrulan parçaları kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin bazı mahallelerinde fırtına nedeniyle zarar gören elektrik direkleri ve kablolar, ilgili ekipler tarafından onarılıyor.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar, belediyeler ve AFAD ekipleri tarafından kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.