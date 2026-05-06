Fırtına okulda büyük hasar verdi; yaşananlar kamerada

Gaziantep'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışıyla birlikte etkili olan fırtınada Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi büyük hasar aldı. Okulun cam, kapı ve duvarları yerinden sökülürken, bahçedeki futbol ve basketbol sahası hasar gördü. Okulun taşınmasına karar verildi.

Fırtına anı ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatıların uçuştuğu ve şiddetli rüzgar nedeniyle okulun dış cephe kaplamalarının yerinden söküldüğü yer aldı. Ayrıca bahçedeki futbol sahası direklerinin yamulması ve çatının uçması da kameraya yansıdı.

'ÖĞRENCİLER GİDECEĞİ İÇİN MAĞDURUM'

Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi'nde kantin işleten Ömer Karaaslan, "3 Mayıs günü okul tatildi ve evimizdeydik. Şehir genelinde aşırı yağış ve fırtına vardı ancak okulun bu şekle geldiğinden habersizdik. Çevredekilerin haberiyle buraya geldik. Okulumuzu bu halde gördük. Geldiğimizde deprem etkisi yaratmıştı. Herkes gelmiş okula meraklı gözlerle bakıyorlardı. Biz de çok şaşırdık, şok olduk. Burada o gün öğrencilerin olmaması okulun tatil olması en büyük şans oldu. Ben buranın kantin işletmecisiyim. Okulumuz da 5 yıllık bir okuldu. Öğrencilerimizi bunun üzerine başka okula yönlendirilecek. Öğrenciler gideceği için ben de kantinci olarak burada mağdurum. Bundan dolayı hem meslek odamızdan hem devlet yetkililerimizden destek bekliyoruz. Okulumuz da umarım en kısa zamanda ayağa kalkar ve öğrencilerimiz tekrar okulumuza gelir" diye konuştu.

