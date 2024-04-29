Gaziantep'te fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı ise hasar gördü.

İlçe genelinde gece saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Etiler Mahallesi Okul Caddesi'nde bulunan bir evin çatısı uçtu, bazı evlerin çatısı hasar gördü.

Olaylarda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı öğrenildi.