Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te, 31 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.H.B., Jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.B'yi (36) Aktoprak Mahallesi'nde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel