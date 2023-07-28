Gaziantep'te FETÖ/PDY Üyeleri Yakalandı
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Gaziantep'te FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan 2 firari şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.
GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında hapis cezası bulunan 2 firari şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan M.K.C. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.D.'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler firari 2 şüpheliyi, gizlendikleri adreslere düzenlediği operasyonla yakaladı. Firari şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel