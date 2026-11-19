Gaziantep'te etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü. Trafik ekipleri işlek noktalarda sürücüleri uyarırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi.
Gaziantep'te etkili olan sis, kentin bazı noktalarında görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, kentin işlek noktalarında görev alarak sürücüleri uyardı.
Sürücüler, araçlarının farlarını yakarak kontrollü şekilde ilerledi.
Kaynak: AA