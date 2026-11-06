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Gaziantep'te etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu

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Gaziantep'te etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu
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Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yağış nedeniyle yayalar ve sürücüler yolda güçlükle ilerlerken kent genelinde trafikte aksamalar yaşandı.

GAZİANTEP'te etkili olan sağanak nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yayalar ve sürücüler yağış nedeniyle yolda güçlükle ilerledi. Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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