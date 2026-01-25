Haberler

Nurdağı'nda Elektrik Direğindeki Trafo Yangını Söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki trafoda çıkan yangın, itfaiye ve enerji şirketi ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası bölgede enerji kesintisi yaşanırken, trafoda onarım çalışmaları başlatıldı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, elektrik direğindeki trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde elektrik direği üzerindeki trafo, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Caddede enerji kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve enerji şirketi ekipleri sevk edildi. Trafodaki yangın söndürülürken enerji şirketi ekipler tarafında trafoda onarım çalışması başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu