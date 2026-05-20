Gaziantep'te elektrik akımına kapılan muhtar hayatını kaybetti

Gaziantep'in Araban ilçesinde, tarımsal alandaki sulama sondajının elektrik trafosunda oluşan arızayı gidermek isteyen muhtar Tuncay Aslan, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Şerif Peri Mahallesi muhtarlığını yapan Tuncay Aslan, ilçeye bağlı kırsal Aşağı Karaviz Mahallesi'nde tarımsal alanda sulama sondajının elektrik trafosunda oluşan arızayı gidermek için bölgeye gitti.

Burada çalışma esnasında akıma kapılan Aslan, elektrik çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Mahmut Bazlama
