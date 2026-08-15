Kuyu Temizliğinde Elektrik Akımı: 17 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde kuyu temizliği yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Kırsal Sazgın Mahallesi'nde kuyuda temizlik yapan Suriye uyruklu 17 yaşındaki İbrahim Ataş, elektrik akımına kapıldı.

Durumu fark eden diğer işçinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan ve Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ataş'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA