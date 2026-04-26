Gaziantep'te dolu yağışı etkili oldu

GAZİANTEP'te akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı, hayatını olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran doluyla birlikte, ilçede bazı cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak için otoparklar ve akaryakıt istasyonlarına çekti. Aynı anda etkili olan sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kent genelinde sağanak etkisini sürdürüyor.

