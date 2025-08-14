Gaziantep'te Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
Nurdağı ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
S.A idaresindeki 35 AVH 15 plakalı tır, TAG Otoyolu Çakmak Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel