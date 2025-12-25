Gaziantep'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan bir trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
R.A.(55) idaresindeki 35 TSC 04 plakalı otomobil, Nurdağı ilçesi Kömürler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan K.A. (51), H.T. (32) ve İ.T. (40) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel