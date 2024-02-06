Gaziantep'te depremde yaşamını yitirenler anıldı (2)

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçesinde vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarını ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

'ACIMIZ HİÇ GEÇMEYECEK'

Üniversite öğrencisi kızı Elif ve oğlu Ömer Sezer'i depremde kaybeden Şeyhmus Sezer, acılarının hiç geçmeyeceğini belirterek, 'Tüm ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. 1 yıl geçti ama acımız hep taze. Hiç geçmeyecek gibi duruyor. Çocuklarımın ikisi de öğrenciydi. İzine gelmişlerdi. Enkazda kaldılar. Eşimi kurtardık ama maalesef onları kurtaramadık. Diyecek bir şey yok" dedi.