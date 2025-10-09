Gaziantep'te Depremde Apartman Yıkımı Davasında Cezalar Kesildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu 67 kişinin ölümüne ilişkin yargılanan 3 sanığa hapis cezası verildi.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, müteahhit sanık Yunus Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

Duruşmada tutuksuz sanıklar mimar Veysi T, Murat K. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Kaya, apartmanın depremin etkisiyle yıkıldığını ve herhangi bir suçunun olmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanıklardan Kaya'ya 13 yıl 9 ay, Veysi T'ye 6 yıl 1 ay 10 gün, Murat K'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verdi.