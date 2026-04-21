Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 yabancı uyruklu gözaltına alındı. 3'ü tutuklanırken, 1 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda merkez Şahinbey ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, M.A.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Y.M.S. ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti