Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Gaziantep'te çöp ve atık malzemelerin bulunduğu arazide çıkan yangın söndürüldü GAZİANTEP'te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı. GAZİANTEP'te, çöp ve plastik atık malzemelerinin bulunduğu arazide yangın çıktı. Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Adıyaman yolu üzerindeki Beykent Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çöp ve plastik malzemelerin bulunduğu boş arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel Gaziantep Adıyaman Beykent Güncel Haberler

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