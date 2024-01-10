Gaziantep'te 'Çobanlar Çetesi' Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'te uyuşturucu ve silah ticareti yapan 'Çobanlar Çetesi'ne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda metamfetamin, tabanca, tüfek ve para ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticareti yapan Çobanlar suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Araban ilçesinde 6 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. M.B.Ç., M.Ö., A.Ö., M.G., H.U., O.D. ve H.G. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 27 gram metamfetamin, 2 tabanca, 1 tüfek, mermi ve bir miktar para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.