Gaziantep'te cinayet zanlısı tutuklandı
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Gaziantep'te bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde 12 Haziran'da A.D'nin öldürülmesi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, A.D'yi öldürdükten sonra kaçan İ.D'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel