Gaziantep'te 'cenazeye neden geldin' kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cenaze namazı sonrası aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hz. Ali (Mezarlık) Camii'nde öğle namazını müteakip Yaşar Bildirici'nin cenaze namazı sonrasında aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi otomobilinden tüfek çıkartarak karşı tarafı vurmak istedi. Tüfekle ateş etmek isteyen şahsa çevredekiler müdahale etti. Yaşanan arbedede tüfekten çıkan saçmalar sonucu Fatih B., Cuma B., Bahar B. ve Nimet S. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Servisine kaldırıldı. Yaralı 4 kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.