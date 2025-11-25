Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlının Yakalanma Anı Kamerada
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini öldüren Recep Özkan, olay yerinden kaçarken polisle çatışmaya girdi. Yanındaki tabanca ile karşılık veren zanlı, polisin müdahalesi sonucu bacağından vurularak yakalandı.
YAKALANMA ANI KAMERADA
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşi Zehra Özkan'ı (45) öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Recep Özkan'ın (48) yakalanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde olay yerinden kaçan katil zanlısının polisin teslim ol ihtarlarına uymadığı, tabancayla karşılık verdiği ve polis ekiplerinin de şüpheliye bacağından vurup etkisiz hale getirdikten sonra yakaladığı anlar yer aldı.
