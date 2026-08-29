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Lastik Patlaması Güvenlik Kamerasında

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastiğin şişirilirken patlaması sonucu havaya fırlayan lastik işçinin kafasına çarptı. İşçi yere düştü ancak zarar görmedi. İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, meslektaşlarına dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisindeki oto lastikçide, bir işçi tarafından şişirilmeye çalışılan lastik patladı.

Patlamanın şiddetiyle havaya fırlayan lastiğin kafasına çarpması sonucu işçi yere düştü.

Öte yandan o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, yaklaşık 35 yıldır sektörde çalıştığını ve böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Göğebakan, olayda çalışanın herhangi bir zarar görmediğini belirterek, meslektaşlarına lastik şişirme işlemleri sırasında daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
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