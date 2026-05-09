Gaziantep'te bir kişi tartıştığı kiracısını silahla yaraladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadın kiracısını silahla yaraladı.

Onur Mahallesi'nde, ev sahibi B.Ş. ile kiracısı H.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş, kiracısını silahla ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.