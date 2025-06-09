Gaziantep'te Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yoğun duman oluşurken, çatıda hasar meydana geldi.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İbn-i Sina Mahallesi Ferhat Gözen Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın yoğun duman oluşturdu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel