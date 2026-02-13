Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılanması sürdü
Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.
Davanın Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmasında, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. U.E.M. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.
Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.