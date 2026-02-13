Haberler

Gaziantep'te bir gencin bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 7 sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesiyle ilgili tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı gerçekleştirildi.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Davanın Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmasında, tutuklu sanıklar E.A.K, A.S.P, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, İ.E.Ö. U.E.M. ile maktulün ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 20 Nisan'a erteledi.

Atatürk Mahallesi'nde 9 Şubat 2025'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Eyüp Arıcı (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

