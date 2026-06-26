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Gaziantep'te bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Ç.G. ağır yaralandı. Olayda kullanılan bıçak bulunurken, şüpheli H.A. polis tarafından aranıyor.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

İbrahimli Mahallesi Vadipark içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. (18) üzerinde bulundurduğu bıçak ile Ç.G'yi (16) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ç.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, olayda kullanılan bıçağın olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen bulvarı üzerinde bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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