Gaziantep'te Bıçaklanma Olayında Genç Hayatını Kaybetti

GAZİANTEP'te husumetlileri tarafından çağrıldığı parkta bıçaklanan Adem Subaşı (24), 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Ağustos'ta Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Adem Subaşı, daha önceden aralarında husumet bulunan bazı kişilerce parka çağrıldı. Alacak verecek meselesiyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Adem Subaşı, kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleriyle yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Subaşı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Subaşı, 21 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Subaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.