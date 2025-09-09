Gaziantep'te Beylerbeyi Devlet Hastanesi'nin yapımına 2026'da başlanacak

Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Beylerbeyi Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarının 2026 yılında başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, 500 yatak kapasitesiyle inşa edilecek hastanenin bölgede önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirtti.

Hastanenin 156 bin 797 metrekare alan üzerinde inşa edileceğini, içerisinde 200 poliklinik odası, 160 yoğun bakım yatağı, 18 ameliyat masası bulunacağını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yapılacak olan hastane toplamda 7 mahallede 100 bin nüfusa hizmet edecek. Hastanemiz, modern doğum odaları, diyaliz hizmetleri, fizik tedavi rehabilitasyon ünitesi, laboratuvar hizmetleri, röntgen, bilgisayarlı tomografi, ultrason gibi modern tanı ve tedavi olanaklarıyla donatılacak. Ayrıca ilerleyen süreçlerde hastane kapasitesi 500 yataktan 800 yatağa çıkarılabilecek şekilde planlandı. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."