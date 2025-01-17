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Gaziantep'te beton bloğun altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Gaziantep'te beton bloğun altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Gaziantep'te beton bloğun altında kalan beton pompası sürücüsü yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te beton bloğun altında kalan beton pompası sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) yakınlarındaki bir inşaatın beton bloğu, beton pompası aracının üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan araç sürücüsü Turan Günbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel
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