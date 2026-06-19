Gaziantep'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye dikkati çekmek için mahalle şenliği yapıldı

Gaziantep'te, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Günü kapsamında mahalle şenliği etkinliği düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Run Club ve SANKO Üniversitesi iş birliğinde Koru Park'ta etkinlik gerçekleştirildi.

"Farkında Ol, Güçlü Kal, Geleceğini Koru" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bağımlılıkla mücadeleye yönelik bilgilendirme faaliyetleri ile çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenlendi.

Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Haluk Şen, katılan kurumların bağımlılıkla ilgili mücadelelerini nasıl yaptıklarını vatandaşlara anlatacağını söyledi.

Gençlerin ve vatandaşların bilgilendirileceğini ifade eden Şen, "Sokak şenliğimizde gençlerimiz vatandaşlarımız bilgilendirilecek. Bağımlılıkla ilgili 5 tür farkındalık oluşturulacak. Tütün, alkol, kumar, internet ve madde bağımlılığı üzerine çalışma yapılacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü İsmail Özer ise bağımlılıkla mücadele kapsamında gençlere rehber olmak ve yol çizmek için burada olduklarını ifade etti.