Babalar Kızlarının Saçını Örerek Sevgi Gösterdi

Gaziantep'te "Sevgi ve şefkat ile örülen saçlar" projesi kapsamında babalar ve protokol üyeleri 30 kız çocuğunun saçını ördü.

Baba-kız arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte, çocuk hakları komitesindeki kız çocukları ile şehit çocukları ve koruma altında olan 30 kız çocuğunun saçları babaları ve protokol üyeleri tarafından örüldü.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, 2 erkek çocuğunun olduğunu, kız babası olmanın duygusunu yaşamak için projeye katıldığını söyledi.

Çocukların daha da iyi yetişebilmesi için çabaladıklarını aktaran Çeber, şöyle konuştu:

"Bugün babalar ve kızları var ama onun dışında devletimize emanet ve bizim korumamız altında olan kızlarımız da var. Şehit ailelerimizin kızları da burada. Ben de Azra diye bir kızımızın saçını ördüm. O da biraz nazlı çıktı, 'Ben öyle kalın ve tek örgü istemiyorum, minik minik öreceksin ve çok öreceksin' dedi. Elimden geldiği kadar hocamın eşliğinde yapmaya çalıştım ve çok keyif aldım. Onların yüzündeki tek bir gülücük saatler harcamanıza, tüm mesainizi vermenize, bütün stresinizi atmanıza ve dünyayı size daha güzel bir yer olarak göstermeye yetiyor. Evlatlarımızın tek bir gülücüğü için her şeyi yapmaya değer. Ben bugün kız çocuklarını biraz daha yakından tanıdım."

Programa, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ve protokol üyeleri katıldı.