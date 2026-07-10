Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar'da 2 aranan şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 3-9 Temmuz'da düzenlenen Huzurlu Parklar uygulamasında 25 bin 821 kişi sorgulandı, 2 aranan şüpheli yakalanırken, 53 kişiye ceza kesildi ve 410 sürücüye 3.2 milyon lira trafik cezası yazıldı.
Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3-9 Temmuz tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 306 araç ve 25 bin 821 kişi sorgulandı, kurusıkı tabanca ele geçirildi, aranan 2 şüpheli yakalandı.
Uygulamada çevreye rahatsızlık veren 53 kişiye idari para cezası uygulanırken trafik denetimlerinde ise 410 sürücüye 3 milyon 208 bin 918 lira para cezası yazıldı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz