Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar' uygulaması: 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 16-17 Haziran'da yapılan 'Huzurlu Parklar' uygulamasında 714 araç ve 6 bin 269 kişi sorgulandı; aranan 2 şüpheli yakalanırken, 12 kişiye idari para cezası verildi ve 83 sürücüye 620 bin 727 lira trafik cezası kesildi.
Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-17 Haziran tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada 714 araç ve 6 bin 269 şahıs sorgulandı, çevreye rahatsızlık veren 12 kişiye idari para cezası uygulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.
Aynı zamanda trafik denetimlerinde ise 83 sürücüye 620 bin 727 lira para cezası yazıldı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz