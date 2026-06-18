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Gaziantep'te 'Huzurlu Parklar' uygulaması: 2 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te 16-17 Haziran'da yapılan 'Huzurlu Parklar' uygulamasında 714 araç ve 6 bin 269 kişi sorgulandı; aranan 2 şüpheli yakalanırken, 12 kişiye idari para cezası verildi ve 83 sürücüye 620 bin 727 lira trafik cezası kesildi.

Gaziantep'te düzenlenen "Huzurlu Parklar" uygulamasında aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 16-17 Haziran tarihlerinde "Huzurlu Parklar" uygulaması yapıldı.

Gerçekleştirilen uygulamada 714 araç ve 6 bin 269 şahıs sorgulandı, çevreye rahatsızlık veren 12 kişiye idari para cezası uygulanırken aranan 2 şüpheli de yakalandı.

Aynı zamanda trafik denetimlerinde ise 83 sürücüye 620 bin 727 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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