Haberler

Gaziantep'te bebek bekleyen anne adaylarına ebeler mentörlük yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ebe liderliğinde 8 hafta sürecek bir eğitim ve danışmanlık programı başlatarak, anne ve bebek sağlığını desteklemeyi hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinesinde, Gaziantep Üniversitesi ile İŞKUR işbirliğinde "Ebe desteğiyle sağlıklı gebeler, sağlıklı nesiller" sloganından hareketle "Ebe Süreklilik Bakım Modelinin Maternal ve Neonatal Klinik Sonuçlara Etkisi: Belediye Temelli Paralel Gruplu Randomize Kontrollü Çalışma" projesi hazırlandı.

Projede, kadına gebelik, doğum ve lohusalık sürecinde aynı ebenin eşlik etmesiyle sezaryen oranlarının düşürülmesi, doğum korkusunun azaltılması ve doğum memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Projeyle gebeliğin 16 ile 27'nci haftaları arasında bulunan ve belediye kadın sağlığı merkezlerine??????? kayıtlı 120 gebe çalışmaya dahil edilecek.

Katılımcıların 60 müdahale ve 60 kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılacağı projede, müdahale grubunda yer alan gebelere, ebe liderliğinde 8 hafta boyunca, haftada bir gün 90 dakika süren eğitim ve danışmanlık programı uygulanacak.

Ebe tarafından doğum öncesi takip sağlanan gebeye doğumda eşlik edilecek ve lohusalık döneminde iki ev ziyareti gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatma Şahin, önemli bir projeyi gerçekleştireceklerini belirtti.

Anne ve bebek sağlığı konusunun önemine işaret eden Şahin, "Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. 3. sınıf öğrencilerimizden başlamak üzere her gebenin bir ebesi olacak. Aynı aile hekimi gibi düşünün ve o süreci takip edecek. Doğum sonrası 6 hafta boyunca da takip edecek." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bu projeyi destekleyen yazılım hazırlayacaklarını ifade eden Şahin, "Bir takip sistemi koyacağız. Bunu talep eden öğrencilerimizle bunu talep eden gebelerimizi bir araya getirdikten sonra hocalarımız eğitime başlayacaklar. Günün sonunda ebesiyle, gebesiyle, çocuğuyla huzurlu bir neslin devamı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

