Gaziantep'te ana yemeklerin vazgeçilmezi olan firik pilavı restoranlarda ve evlerde sofraları süslemeye devam ediyor. Gastronomi dalında önde gelen Gaziantep'te tadıyla damakları süsleyen firik pilavı yöresel restoranlarda vazgeçilmez lezzet olarak yer almaya devam ediyor. Gaziantep'te firik pilavı genellikle ana yemeklerin yanında servis ediliyor. UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ve Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan firik pilavı farklı illerden ve yurt dışından gelen turistlerin damaklarında tütsülenmiş tadıyla unutulmaz bir tat bırakmaya devam ediyor.

Gaziantep'te ana yemeklerin incisi: Firik pilavı

GAZİANTEP - Gaziantep'te ana yemeklerin vazgeçilmezi olan firik pilavı restoranlarda ve evlerde sofraları süslemeye devam ediyor.

Gastronomi dalında önde gelen Gaziantep'te tadıyla damakları süsleyen firik pilavı yöresel restoranlarda vazgeçilmez lezzet olarak yer almaya devam ediyor. Gaziantep'te firik pilavı genellikle ana yemeklerin yanında servis ediliyor. UNESCO tarafından tescillenerek koruma altına alınan ve Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan firik pilavı farklı illerden ve yurt dışından gelen turistlerin damaklarında tütsülenmiş tadıyla unutulmaz bir tat bırakmaya devam ediyor.

"Ana yemeklerimizin yanında tüketilmektedir"

Firik pilavının tütsülenmiş, erken hasat edilmiş buğdaydan elde edildiğini ve firik pilavını tadan müşterilerin çok memnun kaldığını aktaran Ökkeş Öztürk, "Firik pilavı, buğdayın erken mahsul olmuş ve tütsülenmiş halidir genellikle ana yemeklerimizin yanında tüketilmektedir. Çok farklı tütsülü bir lezzeti olduğundan dolayı ağızlarda çok farklı bir tat bırakır. Gelen müşterilerimizin bu konuda farklı lezzetler tatmak istedikleri için bu hoşlarına giden bir durumdur" dedi.

" Gaziantep'in kültürünü yansıtan bir yemektir"

Gaziantep yöresinde kurtuluş savaşı dönemlerinde tüketilen yemekler arasında olduğu için yokluktan geldiği düşüncesiyle kültürel anlamda önemli değerler taşımaktadır. Firik pilavı geçmişteki değerini günümüzde kaybetmeyerek sofralarda yerini almaya devam ediyor.

UNESCO tarafından tescillenmiş Firik pilavının kültürünü Gaziantep'te yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Öztürk, "Sadece Gaziantep ve yöresine ait bir yemektir. UNCESCO tarafından tescillenmesi de bu yüzdendir. Yabancı turistler bu lezzeti tattığında ilk başta tuhaflarına gitse de tütsülü tadından dolayı çok hoşlarına gidip devamını istedikleri de oluyor. Gaziantep'in kültürünü yansıtan bir yemektir. Kıtlık döneminde ortaya çıktığı ve geçmişte evlerimizde yapılan bir yemek olduğundan dolayı kültür olarak Gaziantep'teki yeri bir başkadır. Bizde bu kültürü Gaziantep'te yaşatmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayda 5 bin porsiyon satış yapıyoruz"

Gaziantep'te gelen vatandaşların firik pilavını tatmaları gerektiğini ve herkesin cebine uygun fiyatlarla verdiklerini söyleyen Öztürk, "Ayda ortalama 4 ila 5 bin porsiyon arasında satış yapıyoruz. Farklı ilden veya yurt dışından gelen müşterilerimizin mutlaka bu lezzeti tatmaları gerektiğini düşünüyoruz. 40 TL gibi herkesin cebine uygun cüzi bir miktarla bu lezzetle damaklarınızı şenlendirebilirsiniz. Memnun kalacaklarından eminiz" diye konuştu.