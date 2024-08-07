Gaziantep'te Alacak Meselesi Tartışması Kanlı Bitti

Olay, önceki gün gece saatlerinde Saçaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Barak ile arkadaşı Mesut H. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Mesut H., yanındaki av tüfeği ile Celal Barak'a ateş etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Barak'ı ilk müdahale sonrası ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Celal Barak, bu sabah hayatını kaybetti. Cenaze otopsi sonrası yakınlarına teslim edilirken, kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel