Haberler

Gaziantep'te nikah için "06.06.2026" yoğunluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te nikah salonlarında 6 Haziran 2026 tarihini tercih eden çiftler yoğunluk oluşturdu. Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde 60 çiftin nikahı kıyıldı.

Gaziantep'te nikah salonlarında evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 6 Haziran 2026'yı tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ömer Ersoy Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda, 60 çiftin nikahı kıyıldı.

Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürü Mehmet Tilki, AA muhabirine, "06.06.2026" tarihinde evlenmek isteyenlerin yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Bugün özel bir yoğunluğumuz var. Bugün 60 çiftimizin nikahını gerçekleştirdik. Nikahını kıydığımızın çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Nikahı kıyılan çiftlerden Sadiye Mert ise özel bir tarih olduğu için bugünün unutulmaz olmasını istediklerini dile getirerek, "Her yıl ilk günkü gibi hatırlansın istedik. O yüzden bugünün tarihini seçtik. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Her yıl inşallah böyle mutlu oluruz." diye konuştu.

Zeynep Can ise bugünü özel bir gün olarak seçtiklerini, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın zor anları! Gözlerine dikkat
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Ahmet Bulut'tan Aziz Yıldırım'a büyük sitem: Keşke bizi de sevseydiniz

''Efsane başkanımız'' dediği Aziz Yıldırım'a artık o da esti gürledi
Özgür Özel: Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim

Özgür Özel'den net mesaj: Gerekirse bu başı vereceğim ama...
Arda Güler'in koruması göz açtırmıyor! Temas etmek isteyenler şaşkın

Herkes onu konuşuyor!

Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!