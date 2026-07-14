Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E.K. (18), 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R.K. (33), 2 yıl hapis cezası bulunan Y.A. (50), 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.B. (39) ile 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.K'yi (36) yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz işlemleri için adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek