Gaziantep'te 48 bin esnafa 400 milyon liralık destek

Garanti BBVA ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) iş birliğinde esnafa özel hazırlanacak kredi kartıyla 48 bin üyeye 400 milyon liralık destek sağlanacağı belirtildi.

GESOB'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında esnafı bilgilendirmek için program düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GESOB Başkanı İsmet Özcan, programda yaptığı konuşmada, esnafın finansal yükünü hafifletmeye yönelik önemli bir adım attıklarını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Gaziantep'te bulunan 48 bin esnafa yaklaşık 400 milyon lira destek ile iş birliği ile sadece bir kart değil, esnafımıza ciddi anlamda ekonomik katkı sağlayacak bir destek modelini hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"GESOB Kart" ile oda aidatlarına destek sağlanacağını ve kredi kartı kullanımında yıllık kart ücreti alınmayacağını aktaran Özcan, esnafa 27 bin liraya varan promosyon imkanı sunulacağını ve işletmeler için ücretsiz POS cihazı desteğinin de sağlanacağını kaydetti.

Programda GESOB Kart'ın kullanım detayları, sağladığı avantajlar ve başvuru süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi

Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı

8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın

Korkulan oldu! Bu fotoğrafı paylaşıp tedirgin eden bir mesaj verdi
Tarihi geceye damga vuran görüntü

Tarihi geceye damga vuran görüntü
Kral Charles, Trump'a 'çan' hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın

Dünyanın konuştuğu geceye damga vuran hediye
8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranıyordu! 8 yaşındaki Osman'dan kahreden haber
Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Ankara'da özel ekipler inceliyor

Caminin duvarından çıkan 300 parçalık sır! Özel ekipler inceliyor
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı

Şoför seyir halinde bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı