Gaziantep'te 41 Kilo Skunk ve 9 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, polis operasyonunda 41 kilo 650 gram skunk ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilen plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş 41 kilo 650 gram skunk ile 9 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekiplerin gözaltına aldığı, ismi açıklanmayan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.