Gaziantep'te 4 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
Gaziantep'te 4 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi yakınlarında durdurduğu araçta arama yaptı.
Aramada, gümrük kaçağı 4 ton tütün, 2 bin paket sigara, 20 kilogram çay, 68 şarj adaptörü ele geçirildi.
Gözaltına alınana araç sürücüsü M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek