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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk bilgilere göre olumsuzluk yaşanmadı.

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 00.08'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Ekiplerin sahada tarama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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