Gaziantep'te 30 Tüfek ve 18 Ses Tabancası Ele Geçirildi

GAZİANTEP'te, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 30 tüfek ve 18 ses tabancası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın kentte ruhsatsız silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başattı. Yapılan araştırmanın ardından ekipler, M.A.'ya ait Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde bulunan 2 iş yeri ile evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan adreslerde; 30 ruhsatsız av tüfeği, 18 satışı yasak olan ses tabancası ve şarjörleri ile 950 tabanca mermisi ele geçirildi. Silah ve mermilere el koyan ekipler, M.A.'yı gözaltına aldı.