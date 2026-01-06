Haberler

Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Karar

Gaziantep'in kırsal Köksalan Mahallesi'nde, 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı muhtarlık kavgasına ilişkin yeniden görülen davada karar açıklandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı sanıklar, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müştekiler, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Cuma O'ya 3 kez "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Cemal O, Vural O, Cesur O, Mehmet Ç'ye ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10'ar yıl veren heyet aynı suçtan 18 yaşından küçük sanık M.O'ya 3 kez 6 yıl 8'er ay hapis cezasına hükmetti.

Sanıklar Ahmet O. ile Erman O'ya da "kasten öldürmeye yardım" suçundan ise 6 yıl 8'er ay hapis cezasına karar veren mahkeme diğer 4 sanığın beraatine karar verdi.

Olay

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart 2019'daki mahalli idareler seçimlerinde çıkan muhtarlık kavgasında, muhtar adayı Süleyman Kaplan ile Eyüp ve Adem Kaplan tabancayla öldürülmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Kasım 2022'deki karar duruşmasında, Cuma O. 3 kez müebbet, 7 sanık ise 3 ay 22 gün ile müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılan Cemal O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
