Gaziantep'te Aranan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
