Gaziantep'te Aranan Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri, 23 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yağma suçundan 23 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel