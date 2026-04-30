Gaziantep'te 2 firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kasten öldürme suçundan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçede belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, haklarında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü yakaladı.
Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz