Gaziantep'te 18 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltına Alındı
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Gaziantep'te polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi de bulundu. İş yeri sahibi gözaltına alındı.
GAZİANTEP'te, polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 18 kilo 550 gram skunk ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan iş yerinde; 18 kilo 550 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ve silaha el koyan ekipler, ismi açıklanmayan iş yeri sahibini gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.