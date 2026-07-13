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Gaziantep'te "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi" açıldı

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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Basın İlan Kurumu ve GAÜN iş birliğiyle hazırlanan '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi' valilik fuaye alanında ziyarete açıldı. Sergide öğrencilerin eserleri ve darbe girişimi sonrası gazete manşetleri yer alıyor.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi" açıldı.

Basın İlan Kurumu tarafından yürütülen proje kapsamında, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi öğrencilerinin, akademisyen ve medya temsilcilerinin desteğiyle hazırlanan sergi, Gaziantep Valiliği fuaye alanında ziyaretçilerle buluştu.

Sergiyi ziyaret eden Vali Kemal Çeber ve GAÜN Rektörü Sait Mesut Doğan emeği geçenleri tebrik etti.

Basın İlan Kurumu Gaziantep Bölge Müdürü Arda Aşkın, AA muhabirine, yurt genelinde iletişim fakülteleriyle bir çalışma yapıldığını belirterek, "İletişim Fakültesi öğrencilerinin 15 Temmuz manşetleri atölyesi adı altında neler yapabileceklerini görelim ve bu öğrencilerden çıkan ürünleri kamuoyuna gösterelim istedik." dedi.

Gaziantep'te düzenlenen sergide 15 Temmuz'dan sonraki çıkan gazetelerin ilk manşetleriyle öğrencilerin hazırladığı eserlerin birlikte sergilendiğini anlatan Aşkın, 2 gün valilik fuaye alanında serginin devam edeceğini, çarşamba günü ise 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne serginin taşınacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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