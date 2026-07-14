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Gaziantep'te 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz olacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehir içi toplu ulaşım araçlarının gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Vatandaşlar, GAZİRAY, tramvay ve turuncu belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren şehir içi toplu ulaşım araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gün boyu ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine katılmak amacıyla turuncu şehir içi toplu ulaşım araçları, GAZİRAY ve tramvaylardan ücretsiz faydalanabilecek.

Binişlerin Gaziantep Kart ile yapılacağı uygulamada, vatandaşların kartlarından herhangi bir bakiye düşülmeyecek.

Ücretsiz ulaşım uygulamasıyla kentteki ulaşımın rahatlatılması ve vatandaşların 15 Temmuz etkinliklerine katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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